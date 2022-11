Paulina Smaszcz mówi, dlaczego nie przygarnęła psa Bono i zdradza: "To był prezent dla Maćka. Zapłaciłam BARDZO DUŻO"

tu JÓZEK 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Spokojnie ..ja jak wiecie to mam to cuś kiedy ale tylko wtedy gdy jest kefir i sms jest Mariolki do mnie kocham was a wy mnie acha zapomniałem okno uchylone lekko jest , kot Ziutek ma wolne bo okno uchylone ,a pies Azor czeka bo wiecie to wam powiem pies jest wierny bo pies to prawdziwy kumpel naprawdę , teraz potrawkę ze śledzi robie ale ziemniaki w mundurkach też są ,i cebulka ale to wiadomo , ok łazienka de lux zrobiona no wiecie pachnie błyszczy w stylu kobiety artdeco ..Mariolka kąpie sie no wiecie gdy jest będzie u mnie , reszta mieszkania jest ale w opcji modnej tzn facet posprzątał , kończy się gotowanie znaczy barszczyk czerwony a to znak Mariola będzie bo dzwoniła domofonem , wino domowe z aronia i winogrona to moje ..acha domofon otworzyć ktoś dzwoni ...sypialnia i nastrój jest acha garnitur i krawat i okulary ...no wiecie facet w okularach mądry jest muzyka gra tj dopracowana....przepraszam Mariola puka tzn ze noc nasza ..a kot Ziutek nie wraca ma randkę jak ja ..kocham was i buziak ..w nocy będzie coś Mariolka chce to coś trzy razy bo pukała a to znak że lubi pukanie ..dobranoc miłość czeka ..a smaszcz ..to kobita tylko smutna bo nie jest mariolką jak moja mariola przez duże M