Paulina Smaszcz ironicznie o wizytach synów w domu Macieja Kurzajewskiego: "Muszą się zapowiadać u ojca, jakby tam był DWÓR KRÓLEWSKI"

Olka 24 min. temu

Nadal nie rozumiem o co jej chodzi. Synowie nie mieszkają z ojcem, dom przypadł jemu po rozwodzie i prowadzi w nim swoje życie. To chyba normalne, że jak chcą go odwiedzić to muszą się umówić? Zadzwonić, zapytać, ustalić dzień i godzinę. Przecież Maciej nie siedzi w domu 24 godziny na dobę i nie czeka czy synowie akurat przyjadą do Polski i zapukają do drzwi. Ma swoje życie, swoje plany i w domu i poza domem. Ja też jak chcę odwiedzić mamę w moim rodzinnym domu to dzwonię i się umawiam, mam klucze, ale nie wpadam niespodziewanie kiedy mi się podoba, chociażby z szacunku do czasu i planów mojej mamy.