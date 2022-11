Paulina Smaszcz nieoczekiwanie zmienia narrację w sprawie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "WSPIERAŁAM ICH OD POCZĄTKU"

JennyS 7 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ta kobieta ma naprawdę poważne problemy ze sobą. Z ciekawości zaczęłam zaglądać na jej profil bo ostatnio o niej głośno, poczytałam sobie co ta Pani promuje i wspiera. Pozwoliłam sobie dodać komentarz pod krytyczną uwagą na temat kurtki. Stanęłam w obronie artystki, która wykonała kurtkę - napisałam że nie warto negatywnie oceniać rękodzieła tylko dlatego że promuje je ta Pani. Dostałam odpowiedź od Pani Smaszcz 'Hejterka, wstyd!' z wymiotującą emotikoną po czym zostałam zablokowana. No do hejterki to mi sporo brakuje, moje wypowiedzi są zawsze kulturalne :) Po co zaczynać taką medialną wojnę i cyrk skoro nie potrafi się wziąć konsekwencji na 'klatę' i znieść - słusznej moim zdaniem - krytyki? Nonsens..