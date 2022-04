"Afery podsłuchowej" Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ciąg dalszy: Nagrań jest WIĘCEJ i trafiły do szefostwa TVP! Do akcji wkracza RUTKOWSKI...

Kama 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wielu ludzi się rozstaje, nie oni pierwsi i nie ostatni. Jeżeli coś się wypaliło , to nie ma sensu być na siłę razem dla dobra dzieci. Ale to co zrobił Hakiel po rozstaniu świadczy tylko o tym jakim był kiepskim mężczyzną i mężem i chyba nie mogła z nim wytrzymać Ból po rozstaniu nie usprawiedliwia jego zachowania. Powinien się zamknąć dla dobra dzieci i przeżytych wspólnie lat. A teraz te taśmy, ktoś chce im zaszkodzić i ich skompromitować. Jest mi ich szkoda. Tylu znanych ludzi się rozwodziło, ale nikogo nie spotkało to co ich.