Katarzyna Cichopek chwali się sesją zdjęciową w Nowym Jorku! Pozuje niczym gwiazda "Seksu w wielkim mieście" (FOTO)

Majka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona w cokolwiek by się nie ubrała wyglada tandetnie 🤦‍♀️Te okulary dramat jak z bazaru za 10 zyla, co z tego ze modne, spójrz najpierw w lustro kobieto i zobacz czy Ci pasują bez względu czy są na topie czy nie, do przaśnego typu urody niestety słabo pasują