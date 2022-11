Zakochana Katarzyna Cichopek o ściankowym debiucie u boku Macieja Kurzajewskiego: "Mogłam poczuć się JAK W BAJCE"

mała psycholo... 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie wierzę. Tej kobiecie się wszystko przestawiło. Pani ma "bajkę" a Pan Marcin i dzieci horror. Tu NIE chodzi o Panią Cichopek, ale o dzieci i to co zrobiła Panu Marcinowi. Piekna MŁODA, wzorowa rodzina z dnia na dzień się rozwala! A Pani jak nastolatka obwieszcza zakochanie? To infantylizm. Dzieci miały wszystko a teraz nie mają nic. Niestety, czy Pani chce czy nie :rozpadł się ich cały świat. Tych rodziców NIKT im nie zastąpi! Ani pan Kurzajewski -wstydziłby się pan(!) ani partnerka Pana Marcina. Dzieci w sercu mają Panią i Pana Marcina, a nie pani zakochanie. Komu to pani Cichopek, komu? Kryzysy o ile są , to po to by stawić im czoła a nie uciekać....