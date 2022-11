Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wkrótce zamieszkają razem? "Rozglądają się za DUŻYM DOMEM"

Ewa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To teraz wszystko jasne, czemu Paulina tak szalała. Dom Macieja miał być dla ich synów, a Maciek pewnie zmienił zdanie. Chce go sprzedać i wspólnie z Kasią kupić nowy duży dom, w którym mama Maćka musi mieć coś w rodzaju "dożywocia" - bo na pewno połowa domu, w którym teraz mieszka należy do niej, w spadku po mężu, ojcu Maćka. W nowym domu, który Maciek i Kasia kupią, będzie rządziła Kasia, synowie Maćka na pewno będą się musieli zapowiadać z wizytą, nawet jeśli będą chcieli przyjechać tylko do babci no i najważniejsze: Paulina nie wpadnie z wizytą do teściowej, podczas, gdy Kasia i Maciek będą prowadzili śniadaniówkę!