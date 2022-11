Zakochani Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w RODZINNYM GRONIE kibicowali Robertowi Lewandowskiemu (FOTO)

ech 2 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Bardzo mnie to bawi!! Tak jak Doda stała się teraz milosniczką gór - mimo lęku wysokości i wczesniej nie przejawiala takich zaintersowan i fanatyczką treningow tak teraz Kasia z tanca towarzyskiego stala się wielbicielką oglądania meczy i sportu. Powiedzcie mi ktory facet w związku zmienil swoje hobby dla kobiety? by robic to co ona... Tylko kobiety tak na silę chcą się przypodobać obecnym facetom...