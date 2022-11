Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ŚLUB? Tygodnik ujawnia, kiedy RZEKOMO miałby się odbyć

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku tygodni nie schodzą z ust niemalże wszystkich portali plotkarskich. Mimo że atmosferę wokół ich związku sukcesywnie podgrzewa Paulina Smaszcz, to "Kurzopki" nie zamierzają stać w cieniu i coraz chętniej obnoszą się z uczuciem. Zakochani nie tylko współprowadzą "Pytanie na śniadanie", ale i zdążyli już zaliczyć debiut jako para na czerwonym dywanie. Kasia i Maciej pojawili się razem na gali z okazji 70-lecia TVP i udzielili nawet kilku wspólnych wywiadów. Uwagę fotoreporterów zwrócił także okazały pierścionek na jej serdecznym palcu.

Mimo że Cichopek nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy para jest już zaręczona, to serwis WP Kobieta dotarł do znajomych "Kurzopków", którzy mieli potwierdzić, że ich związek wkroczył już na nowy poziom. Niedługo później wyszło na jaw, że para ponoć tak długo zwleka z ogłoszeniem zaręczyn, ponieważ chcą zrobić to "z pompą" na okładce...

Teraz "Życie na Gorąco" donosi, że Cichopek i Kurzajewski nie staną prędko na ślubnym kobiercu. Ponoć zakochani nie chcę wywoływać dodatkowego zamieszania w mediach, co stoi w sprzeczności z rzekomymi planami organizacji sesji okładkowej do kolorowego magazynu. Tygodnik twierdzi również, że nie chcą wprowadzać zmian w życiu ich dzieci, a ślub ma mieć miejsce dopiero wtedy, gdy wszystko w końcu się ustabilizuje i każdy podejdzie do tej sytuacji z "chłodną głową".

W zakulisowych rozmowach znajomi pary potwierdzili radosną wiadomość. Maciej oświadczył się Katarzynie, a ona odpowiedziała "tak" - donosi tygodnik.

Na razie para ponoć skupia się na przygotowaniach do świąt. Niedawno Kasia wspominała, że w tym roku to Marcinowi Hakielowi przypada świąteczny czas z dziećmi, więc ona zamierza przyspieszyć świętowanie, by i ona mogła spędzić z nimi te magiczne chwile.

