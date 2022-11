Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o planach na święta i chwilach tylko dla siebie: "Nie marnujemy ani sekundy!"

Pamietajacy 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Jakosciowy wspolnie spedzony czas, co to znaczy? Czytaja sobie ksiazki? Czy chodza na sztuki teatralne do Jandy? Co oni pier....a!! Chorzy , nawiedzeni , ubrani w drogie metki snoby. Wkrotce ta sielanka padnie na pysk, ot i wszystko