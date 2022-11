Zakochani Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski idą za rękę na parking, walcząc z mroźnym wichrem (ZDJĘCIA)

Nawet jeśli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mocno przeżywają obyczajowy skandal, który zafundowała im Paulina Smaszcz, para potrafi to koncertowo wręcz ukrywać. Kiedy tylko w ich pobliżu pojawiają się fotografowie z aparatami, twarze prowadzących "Pytania na Śniadanie" momentalnie rozjaśniają uśmiechy od ucha do ucha, z których aż bije pogoda ducha i wzajemne uczucie. Być może ma to związek z domniemanymi zaręczynami, o które zostali niedawno posądzeni przez media.