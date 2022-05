Internauci odkryli, co OBRZYDLIWEGO robią za pieniądze "modelki" w Dubaju... Wideo "Dubai Porta Potty" stało się viralem

Susie 21 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

A mi się nie chce wierzyć, że ktokolwiek jest to w stanie zrobić. Poza tym w kale jest mnóstwo bakterii, po takiej konsumpcji jakieś zatrucie murowane, no nie ma opcji że jakaś jedzie, naje się kupy i wraca za kilka dni jakby nigdy nic. Przecież człowiek po czymś takim na drugi dzień na OIOMIE by wylądował i dochodził z miesiąc do siebie. O kurka, no zemdliło mnie….