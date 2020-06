Internauci odkryli, czym tak naprawdę zajmuje się Christian Paul?! Niespodzianka - wcale nie projektowaniem mody

Kłamstwo ma jednak krótkie nogi, tym bardziej w dobie internetu. Zaciekawieni użytkownicy sieci zaczęli szukać informacji na temat rzekomego guru stylu. Nie byli w stanie dotrzeć jednak do żadnych danych na temat pana Paula. Jego konta w mediach społecznościowych powstały bowiem dopiero we wtorkowy poranek - kilkanaście godzin po wyemitowaniu materiału TVP .

Dziennikarce OKO.press Agacie Szczęśniak jako pierwszej udało się dotrzeć do założonego na portalu Linkedin profilu należącego do mężczyzny łudząco podobnego z aparycji do Christiana Paula. Nie zgadzało się niestety nazwisko, na Linkedinie figurował on bowiem jako Christian Farbaniec - co sugeruje polskie pochodzenie.