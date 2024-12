Internauci OSTRO o udekorowanej na święta willi Kourtney Kardashian: "Nadmierny konsumpcjonizm jest OBRZYDLIWY"

Kourtney Kardashian pokazała udekorowaną na święta posiadłość

Kourtney Kardashian w ogniu krytyki. Gorzkie słowa internautów

Bo jedna choinka to za mało?; Wiesz, że niektórych ludzi nawet nie stać nawet na jedną [choinkę - przyp. red.]?; Trudno jest patrzeć na twój wystawny wystrój, gdy moja rodzina i wiele innych, które znam, ma trudności z kupieniem artykułów spożywczych; Komu potrzebne jest tyle choinek? Dlaczego nie przekazać darowizny rodzinie, która nie może spędzić świąt Bożego Narodzenia?; Co za marnotrawstwo; To jest niedorzeczne; Nadmierna konsumpcja wymknęła się spod kontroli. To nie jest urocze, to jest śmieszne. Nie wygląda to dobrze; Chyba żartujesz. Ludzie mieszkają w namiotach w centrum miasta, a ty masz 52 choinki. Żyjemy w całkowicie popie*dolonym świecie; Tymczasem niektórych rodzin nie stać na prezent dla dziecka...; Nadmierny konsumpcjonizm jest obrzydliwy - grzmią masowo zniesmaczeni internauci.