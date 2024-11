Magdalena Mielcarz ubrała już CHOINKĘ! "Zawsze czekam, aż Halloween się skończy". Fanki podzieleni: "Świat staje na głowie"

O tym, że to już najwyższy czas, żeby wprowadzić do swojego domu świąteczny klimat, przekonuje Magdalena Mielcarz , która w świecie rozrywki zaistniała za sprawą roli Ligi Kaliny w filmie "Quo Vadis". Celebrytka imała się różnych zajęć, aby zdobyć większą popularność, jednak najlepiej wychodzi jej relacjonowanie swojego życia w mediach społecznościowych.

Magdalena Mielcarz pochwaliła się choinką

Świąteczne drzewko podzieliło internautów

Choinka, która wraz z pierwszymi dniami listopada pojawiła się u celebrytki, wywołała ogromne poruszenie. Internauci byli mocno podzieleni jej obecnością. Choć niektórzy przyznali, że sami również biorą się za dekorowanie domu, to pojawiły się też głosy, że jest to zdecydowanie za wcześnie.

Bez sensu; Chyba jednak trochę za wcześnie…wygląda to groteskowo. Dzisiaj Zaduszki. Raczej modlimy się za tych, co odeszli, a nie wieszamy bombki. Świat staje na głowie; Mój ulubiony sezon; Piękna choinka, klimatyczna, ale czy to nie za wcześnie? Czy za miesiąc wciąż będzie czuć pani magię świąt?; Jest ogień. My ruszamy jutro z dekoracją. Niech każdy patrzy na swoje 4. kąty; Zdecydowanie jestem na tak - czytamy w komentarzach pod świątecznym postem Mielcarz.