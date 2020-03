Internauci krytykują zachowanie Anny Muchy w "Dance Dance Dance": "Okropna. Źle się panią ogląda". Celebrytka wdała się w dyskusję

Co jest 11 min. temu zgłoś do moderacji 49 2 Odpowiedz

Nie oglądam tego programu, i dobrze, ale z tego co tu czytam to po prostu śmiech na sali. Pani pisze na swoim profilu " Haters gonna love", nazywając swoich krytykantów hejterami (co oczywiście nie jest jednoznaczne, ale tego nie rozumie), nie zdając sobie jednocześnie sprawy z tego, że to ona jest tym tzw. hejterem poniżając panią Stankiewicz (on a jest od oceny merytorycznej, choć nie wiem czemu, ale nie od poniżania). Pani Stankiewicz bardzo dobrze wykonuje swoje codzienne zadania tj. śpiew - piosenki w jej wykonaniu już niemal 30 lat w radiu, a ta druga pani zajmuje się graniem w serialu, czego dobrym aktorstwem nie można raczej nazwać.