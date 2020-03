"Dance, Dance, Dance". Anna Mucha KRYTYKOWANA przez internautów: "Do wymiany! Nie da się jej słuchać"

Magda 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak mogła go faworyzować skoro był najlepszy? Ludzie to tylko program mamy się relaksować w weekend jedni są lepsi inni gorsi tylko pani s zapomniała ze nie poszła tam pachnieć i wyglądać była ewidentne najsłabsza a jurorzy po to są żeby oceniać za co mieli dać jej max pkt? To jurorzy maja tylko chwalić i to ma być kółko wzajemnej adoracji? Nie piszcie tak o pani Muszce bo jest to kobieta o należy jej się szacunek