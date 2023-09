Internauci podejrzewają, że Kinga i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" NIE SĄ JUŻ RAZEM! Były uczestnik ujawnił zbyt wiele?

fadg 25 min. temu zgłoś do moderacji 121 1 Odpowiedz

Ten uczestnik jest przykładem tego, jakie wysokie mniemanie mają o sobie faceci w Polsce. Jak tylko zobaczył pannę młodą, to powiedział, że na ulicy to by się za nią nie obejrzał, czyli dał do zrozumienia , że jest niewystarczająco atrakcyjna dla niego. Jemu się wydaje , że jest jakimś Alvaro, tylko czemu musiał iść do programu, żeby obcy ludzie znaleźli mu dziewczynę ?