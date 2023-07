Internauci reagują na materiał Krzysztofa Stanowskiego o Natalii Janoszek: "Przezabawna historia" vs. "Współczuję dziewczynie"

Internauci reagują na nowy materiał Krzysztofa Stanowskiego na temat Natalii Janoszek

Natalia powinna być dumna, że występuje w jednym z dłuższych filmów z jej udziałem, a już na pewno najpopularniejszym ; Stano, że też chciało ci się w tym grzebać; Jeśli jakaś dziewczyna z prowincji potrafi oszukać cały koncern medialny, to pomyślcie, jakie wymyślone kariery są w polityce. Smutne; Bez żadnej szydery - duży szacunek za konkretną pracę dziennikarską, żeby wyczaić te wszystkie kłamstwa ; Wielki szacun, że nie dałeś sobie zamknąć ust przez jakieś pozwy czy inne nakazy i nie migasz się od odpowiedzialności, tylko bierzesz to na siebie; Przezabawna historia. Zdemaskowałeś Natalię - czytamy.

Na Twitterze z kolei internauci nie byli tak przychylni Krzyśkowi. Pisali, że niepotrzebnie "szczuje" pod adresem celebrytki i tak naprawdę zaczęło się pisać o niej zdecydowanie więcej, gdy to właśnie on zaczął publikować materiały na jej temat.

Nie ma to jak zaszczuć kogoś, kogo nikt przed aferą nie znał; Kim jest ta kobieta i kogo w ogóle to obchodzi; Serio jej temat wymaga trzech godzin?; Już jej zniszczył karierę, nie wiem, po co ten materiał; Współczuję dziewczynie, musi być dojechana; Gdyby nie Stanowski, nikt by o niej nie słyszał.