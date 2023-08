Internauci są ROZCZAROWANI "mini Eurowizją" w TVP. Już doszukują się ustawki: "Polski konkurs wygrany przez Polaka? SZOK"

Dominik Dudek zwycięzcą "Serca Europy" w TVP. Internauci nie są przekonani

"Serce Europy" w TVP w ogniu krytyki. Internauci węszą ustawkę

Pojawiło się też sporo wpisów o tym, jakoby w plebiscycie mogli głosować de facto tylko Polacy, bo zwycięzcę wybierano wyłącznie poprzez televoting. Dla wielu do teraz nie jest jasne, czy i jak osoby spoza granic kraju mogłyby wspierać swoich reprezentantów, co tylko pokazuje, że nawet jeśli była taka możliwość, to zagraniczni fani nie byli jej świadomi. To, że wygrał akurat Dominik, nikogo natomiast specjalnie nie dziwi.

Jako Polacy nie jesteśmy zadowoleni z wyników, bo to było boleśnie oczywiste. To TVP, oni zawsze wszystko psują, Polski konkurs wygrany przez Polaka, na którego mogli głosować tylko Polacy? Szok, Nie rozumiem, po co to było, skoro to się dzieje w Polsce, Polska sama bierze udział i tylko Polacy głosują? Ale cóż, gratulacje, Skoro to plebiscyt na przebój lata, to po co covery i piosenki sprzed dwóch dekad? Śmierdzi ustawką na kilometr, Naprawdę to zrobili... Polska wygrała polski konkurs w głosowaniu Polaków. Co za niespodzianka... - czytamy.