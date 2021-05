Internauci są źli na Meghan i Harry'ego, bo nie pokazali twarzy Archiego: "WSTYDZĄ SIĘ?"

Zobacz także: Meghan Markle zawsze stawiała na swoim. Jej zachowanie było nie do przyjęcia

Mimo że wcześniej Meghan nie miała oporów, by pokazywać twarz synka światu, tym razem postanowiła być bardziej "tajemnicza" i pokazała go stojącego tyłem. Internauci są rozczarowani. Na Twitterze dają upust swojemu niezadowoleniu.

"Ściśle tajna twarz Archiego, to śmieszne", "Czy wstydzą się pokazać twarz Archiego? Na pewno jest uroczym dwulatkiem", "Nie pokazują jego twarzy dlatego, że to nie on czy są aż tak pretensjonalni?" - piszą w komentarzach.