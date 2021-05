Książę Harry rozgrzewa tłumy przed koncertem Jennifer Lopez. Sprawdza się w roli etatowego celebryty? (ZDJĘCIA)

Kiki 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może Meghan zorientowała się, że jak wymawia się ciążą przed przylotem do UK, a później ogłasza, że weźmie udział w głośnej, intensywnej imprezie, to może to być źle odebrane 😁 co do Harrego, to on raczej się udzielał charytatywnie, tyle, że bez takiego rozgłosu (którego oboje nie chcą). Widać, że się kochają, ale ich niekonsekwencja jest bardzo widoczna, nic dziwnego, że dużo osób im nie wierzy