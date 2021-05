Książę Karol nadal jest WŚCIEKŁY na Harry'ego: "Nie pogodzili się..."

Coprek 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Cała ich relacja się posypała gdy Harry miał 21lat i jego ojciec poślubił swoją lafindryne. Ja bym nie potrafił tego wybaczyć ojcu a na domiar złego jego brata porządnie zaczęto faworyzować wzmagając rywalizację między rodzeństwem. Harry został kompletnie sam i niezrozumiały przez rodzinę, a gdy spotkał bratnią duszę to cała rodzina zaczęła podkopywać mu dołki nastawiając prasę i opinię publiczną błędnymi interpretacjami wydarzeń które niby nie miały wypłynąć poza ich najbliższe grono. No i chyba na nikim w życiu tak się nie zawiódł jak na własnej rodzinie dlatego swoją chce trzymać od tego z daleka. Jak emocje opadną to pewnie będzie próbował przedstawić swoją sytuację żeby tymi niedopowiedzeniami i półprawdami błędnie zrozumiałymi ludzie nie myśleli o nim tak jak to jadowity pałac przepuszcza do mediów. Powinien mieć szansę na przedstawienie swojego stanowiska bez natychmiastowego odwracania kota ogonem przez wyskakujący z lodówki manipulujący pałac.