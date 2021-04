Książę Harry próbował "oczyścić atmosferę" na spotkaniu z Karolem, Williamem i Kate Middleton. "Odbyło się na JEGO TERENIE"

Wciąż nie milkną echa sobotniego pogrzebu księcia Filipa. Podczas ostatniej drogi zmarłego w wieku 99 lat męża królowej Elżbiety doszło bowiem do przełomowego spotkania księcia Williama i księcia Harry'ego. Bracia widzieli się po raz pierwszy od ponad roku - kiedy to Sussexowie porzucili książęce obowiązki.

W sobotę Harry miał okazję gościć swojego ojca, brata oraz Kate Middleton we Frogmore Cottage - gdzie mieszkał po ślubie z Meghan Markle. Książę wierzył, że dyskutując z trójką krewnych będzie się czuł znacznie bardziej komfortowo na "własnym terytorium". Aktualnie w posiadłości rezydują księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank. Jak jednak twierdzi informator The Sun, w obliczu rodzinnej pogadanki "oczyszczającej atmosferę" para posłusznie "zniknęła".

Nie ma mowy o końcu kryzysu w ich relacjach, ale to dobry gest i dobry sposób, by wykonać pierwszy krok w stronę uzdrowienia. William, Kate i Karol wyszli po około dwóch godzinach, co wystarczyło, by ojciec i bracia znów zaczęli rozmawiać - dodaje źródło.