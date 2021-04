Książę William i Harry ROZMAWIALI PRZEZ 2 GODZINY po pogrzebie dziadka: "Tego życzyłby sobie Filip"

Podczas pogrzebu oczy całego świata zwrócone były w kierunku królowej Elżbiety II , która żegnała księcia Filipa praktycznie oddzielona od pozostałych żałobników. W sobotę media bacznie śledziły również księcia Williama i księcia Harry'ego - dla braci była to bowiem pierwsza okazja do spotkania na żywo, odkąd Sussexowie porzucili oficjalne obowiązki.

Jeszcze przed pogrzebem księcia Edynburga w mediach pojawiały się pogłoski, że uroczystość może być pretekstem do pojednania Harry'ego z pozostałymi royalsami. Okazuje się, że tuż po ceremonii w Windsorze mąż Meghan Markle w końcu miał okazję spotkać się ze starszym bratem z dala od ciekawskich spojrzeń. Jak donosi The Sun, Harry i William odbyli przeszło dwugodzinną rozmowę za zamkniętymi drzwiami. Do pogawędki dołączył także ich ojciec, książę Karol.