Książę Harry i książę William opuścili kaplicę po pogrzebie Filipa, pogrążeni w rozmowie. Zakopali topór wojenny?

O narastającym konflikcie między księciem Harrym i księciem Williamem mówi się już od kilku lat. Oliwy do ognia dolał słynny już wywiad Sussexów z Oprah Winfrey , w którym żalili się na rasizm wśród rodziny królewskiej, brak wsparcia i ostracyzm. Oskarżenia wobec royalsów jeszcze bardziej popsuły relacje braci, i tak już mocno nadszarpnięte przez "Megxit".

Moment połączenia pomiędzy Williamem i Harrym nadszedł tuż pod koniec nabożeństwa, kiedy opuszczali kaplicę - powiedziała James. W dobrze skoordynowanym, ale też stosunkowo naturalnie wyglądającym momencie Harry podszedł do Williama i Kate, po czym zaczął z nimi kroczyć, rozmawiając z obojgiem. Po kilku sekundach rozmowy, która wyglądała na naturalną i niewymuszoną, Kate cofnęła się, pozostawiając dwóch braci, którzy poszli do przodu i kontynuowali konwersację. Wyglądało to na prawdziwą chwilę zjednoczenia, a nie coś wymyślonego dla kamer.