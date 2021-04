"Ekspert od rojalsów" o konflikcie Harry'ego i Williama: "Masz KRÓLA na zamku, to musisz mieć też ŁAJDAKA"

Pisarz ujawnił, że wysłał Pałacowi Buckingham kilka rozdziałów swojej książki, żeby członkowie monarchii mogli się do nich odnieść.

Kiedy wysłałem fragment mojej książki, koperta została mi zwrócona bez otwierania. Dołączono do niej list. Było napisane, że pałac jasno stawia sprawę i nawet tam nie zajrzał. To było jeszcze przed wystąpieniem Harry'ego z rodziny królewskiej, kiedy pałac mówił, że stosunki między braćmi układają się wspaniale, ale tak nie było.

System monarchii brytyjskiej jest bardzo okrutny dla tych "zapasowych" członków rodziny. Bo kiedy rodzi się "zapasowe", czyli drugie dziecko, jest traktowane najpierw na równi z następcą tronu. Potem traci te przywileje. To już trzeci raz, kiedy w Wielkiej Brytanii mamy taki problem.

Księżniczka Małgorzata, książę Andrzej, a teraz książę Harry. Wielu obserwatorów powie, że Harry zrobił odważny krok: odmówił udziału w grze. Powiedział: "Nie będę grać zapasowego, chcę własnego życia, mam własną rodzinę, żonę". Patrzymy na konflikt między służbą a miłością. Książę William nauczył się w dzieciństwie, że służba to jego droga. Z kolei Harry wyciągnął inną lekcję: że on i jego brat są ofiarami małżeństwa bez miłości, zaaranżowanego związku. Więc ponad wszystko będzie do miłości dążył.