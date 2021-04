Książę Filip dokładnie zaplanował swój pogrzeb. Zaprojektował nawet Land Rovera, który będzie wieźć jego trumnę...

Gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Tym bardziej szkoda, że nie będą w mundurach (podobno). Filip służbę i armie kochał. Harry sam zdecydował, zaakceptował konsekwencje odstąpienia od obowiązków i rezygnacje z wojskowych insygniów (choć on akurat nie miał ich wyłącznie kurtuazyjnie, tylko faktycznie w służbie je zyskał, więc nie wiem czy to było konieczne, ale decyzja Królowej to decyzja Królowej). Natomiast Andrzej, w mundurze admirała byłby groteską w najczystszej postaci. Jego wieloletnia przyjaźń z JE to nie był niefrasobliwy wybryk, przypadek czy pomyłka, a służby USA nadal czekają by go przesłuchać... Powody w obu przypadkach są różne ale szkoda, że księżniczka Anna i reszta nie będzie mogła być w mundurach, przez 2 dorosłych facetów, którzy podjęli świadome decyzje.