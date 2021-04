Książę Harry i książę William NIE PÓJDĄ OBOK SIEBIE w procesji na pogrzebie księcia Filipa!

Meghan 🤷‍♀️ przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedys bylam na dyskotece i spotkalam tam dziewczyne mojego brata wiec zapytalam sie gdzie on jest bo chce z nim pogadac- a Ona ma to ze a po co??! A o czym ?? Ewidentnie chciala mi utrudnic kontakt...wiec Ja na to odpowiedziala ze uwazaj piekna bo to jest moj brat a Ty mozesz zaraz byc jego ex 😡nie lubie takich kobiet - no i Ona jest Juz dawno ex a my mamy sie dobrze - ma fajna kobiete teraz a nie takiego bluszcza