Harry WRÓCIŁ do Wielkiej Brytanii na pogrzeb księcia Filipa! Meghan Markle została w Los Angeles

Przestancie mowic ze jak byla w 1 ciazy to poleciala z Anglii do Nowego Yorku! Teraz mieszka po drugiej stronie Ameryki na zachodnim wybrzeżu i sama podroz stamtad do NY jest dwa razy dluzsza niz z Londynu do NY. Po drugie jest pandemia, wariant brytyjski jest silniejszy. Ona mlodziutka nie jest, jak sie zarazi to kto wie co bedzie - jak przez korone by poronila i dziecko by nie przezylo to byloby plucie po co leciala! Stracila dziecko wiec boi sie nawet dlugiego lotu a co dopiero koronaworusa gdy jest w ciazy! Myslcie zanim shejtuujecie!!!!