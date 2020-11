Księżniczka Eugenia wprowadziła się do rezydencji PORZUCONEJ przez księcia Harry'ego i Meghan Markle!

Michalina 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 22 Odpowiedz

Prawdziwy katolik się z tym państwem zgodzi. Przecież nie od dziś wiadomo, że są takie obowiązki. Nawet tak się mówi: „obowiązek małżeński”. To jest esencja męskości, kiedy mąż chce posiąść swoją żonę. Ona zaś powinna mu się oddać. Jeżeli mąż odczuwa popęd w stosunku do małżonki i jej w danym momencie pragnie, to znaczy, że Bóg tak chce, że ma w tym jakiś cel. Bóg czasem wystawia ludzi na różne próby. Nie musimy tego w danym momencie rozumieć, ale należy wypełniać wolę Bożą, której podjęliśmy się w dniu ślubu. Ciało jest narzędziem duszy. Jeżeli się kogoś kocha, to chyba nie powinno to być problemem, a może wiele zdziałać w związku. Takie oddziaływanie na siebie męża i żony: on jest tą męską siłą, która góruje w związku. Żona powinna być poddana mężowi. Nie widzę w tym nic dziwnego. To jest kwintesencja miłości małżeńskiej. Ale wiem, że teraz modne są dziwaczne konfiguracje, jak facet robi za żonę i siedzi na macierzyńskim i ma problemy ze wzwodem, bo kobieta przejmuje męskie role i w dodatku nie ma w sobie kobiecości, bo pragnie wyrzec się swojej fizyczności i natury, domagając się aborcji i zabijania własnego dzieciątka zamiast zapewnić mu ciepło i odejście z godnoscią. Świat staje do góry nogami.