Książę Jan Lubomirski chwali się w śniadaniówce: "Rodzina mojej małżonki jest SPOKREWNIONA z księciem Filipem"

W sobotę po południu odbędzie się pogrzeb księcia Filipa , który zmarł tydzień temu w wieku 99 lat. Ze względu na pandemię uroczystości pogrzebowe w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze odbędą się w reżimie sanitarnym. Weźmie w nich udział jedynie 30 najbliższych członków rodziny, którzy będą zobowiązani do założenia maseczek i utrzymywania dystansu.

Mimo że jest to pogrzeb, to pojawia się uśmiech na moich ustach, bo książę Filip był niezwykle rozrywkową postacią. To był niezwykle silny charakter, osoba niezwykle prawdziwa i normalna. Zawsze potrafił normalnie i fajnie porozmawiać z ludźmi i o to właśnie chodziło.