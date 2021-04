Harry napisał OSOBISTY LIST do ojca przed pogrzebem księcia Filipa: "Przeszli CAŁKOWITE ZAŁAMANIE KONTAKTÓW"

Lala 47 min. temu zgłoś do moderacji 110 5 Odpowiedz

Nie chcieli być royalsami. Ok. Odeszli. Ok. Ale ten wywiad... okropnosc. Jeżeli Harry chciał zwrócić uwagę na problem kontroli administracji nad rodzina królewską mógł to zrobić. Ale Megan nie powinna wylewać żalu bo pomoc psychiatry mogła sobie załatwić bez zgody pałacu. A to że ktoś z rodziny zastanawiał się czy mały Archi będzie bardziej opalony, myślę że to nie było nic negatywnego. Każdy się zastanawia czy dziecko będzie bardziej podobne do ojca czy matki. Wydumany problem.