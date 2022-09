Internauci sugerują, że Meghan Markle w tajemnicy... NAGRYWAŁA żałobników! "Czy pod jej sukienką widać MIKROFON?" (ZDJĘCIA)

Nie ma wątpliwości, że Meghan Markle dorobiła się wielu przeciwników i to nie tylko w Wielkiej Brytanii. Przez spory z rodziną królewską i poważne oskarżenia, które kieruje pod ich adresem w mediach, żona Harry'ego stała się wśród części fanów royalsów persona non grata. Miała już zresztą okazję sama się o tym przekonać...

Meghan Markle znów w ogniu krytyki. Pod zamkiem miała... mikrofon?

Na niektórych fotografiach wykonanych przez reporterów widać, że pod sukienką Meghan - a dokładnie na jej ramieniu - odznaczał się błyszczący, eliptyczny wzór . Momentalnie pojawiło się wiele domysłów, czym może być owy przedmiot. O ile niektórzy twierdzą, że był to element garderoby prześwitujący przez sukienkę, pager do komunikacji z ochroną czy glukometr na ramię , to część internautów wysnuła dość kontrowersyjny wniosek.

Meghan Markle nagrywała żałobników? Osoba z jej otoczenia dementuje

Oskarżenia internautów, choć niedorzeczne, niosły się w sieci coraz mocniej, co skłoniło portal Page Six do zdobycia komentarza z otoczenia księżnej. Serwis twierdzi, że dotarł do osoby blisko związanej z Meghan, która udzieliła mu krótkiego komentarza. Zgodnie z oczekiwaniami, o żadnym nagrywaniu ponoć nie może być mowy.