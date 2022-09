Meghan Markle i książę Harry znowu zostali WYBUCZANI! Chłodne przyjęcie zgotowali im Niemcy (ZDJĘCIA)

Harry i Meghan zawitali do niemieckiego miasta, aby wziąć udział w uroczystym lunchu w ramach wydarzenia One Year to Go odznaczającego rok do kolejnej edycji Invictus Games, które odbędą się właśnie w Dusseldorfie. Na imprezie Harry zaprezentował się w klasycznym szarym garniturze. Meghan pokazała się natomiast w dzierganym topie amerykańskiej marki Anine Bing za 1300 złotych i kremowych kulotach. Na jej nadgarstku pobłyskiwał delikatny zegarek. Wprawne oko odnotuje, że wcześniej należał on do księżnej Diany, na której "kolejne wcielenie" Meghan niewątpliwie pozuje.