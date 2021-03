Internauci twierdzą, że Meghan Markle wybrała suknię jak Wallis Simpson, która "ukradła" króla Brytyjczykom!

aneta 7 min. temu zgłoś do moderacji 15 4 Odpowiedz

dajcie spokój przecież normalnie czytać z e nie da was Diana zaszczuta myśli samobójcze zdołowana załamana na koniec potraktowana strasznie -ksiaze Andrzej pedofil Karol zdradzał żonę od początku małżeństwa książę Filip miał mnóstwo kochanek bawił i na wyspach i zdradzał Elżbietę żona księcia Andrzeja alkoholiczka kobieta zdradzana przez męża z dziećmi też jest po załamaniu nerwowym można wyliczać spójrzcie na Kate zawsze ten sam uśmiech i machanie w ten sam sposób od dziecka szykowana pod rolę księżnej wpakowana do tej samej szkoły aby wyjść za księcia poczytajcie trochę nie wiecie jaka była prawda może usiądźcie i obejrzyjdzie sławny wywiad z Diana to samo mówiła więc ja wierzę harremu jeśli chodzi o niego poprosi postąpił tak jak powinien postąpić mężczyzna kochający mąż o prawda jest taka że co by Megan nie zrobiła to zawsze była do Kate porównywana oczywiście że dziewczynę zaszczuto co do roli skóry Amerykanie są tempi. jak dla mnie poprosi zderzyła się z innym światem i nie wytrzymała bo nie wiedziała na co się pisze Harry tak naprawdę żył w tym i nie widział nic dziwnego bo to dla niego było normalne