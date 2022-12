Internauci witają Black Eyed Peas w Polsce. Jedni w euforii, inni radzą: "Poczytajcie o Mel C"

Tegoroczny Sylwester Marzeń TVP już od kilku dni wzbudza w mediach sporo emocji. Wszystko to za sprawą zagranicznych gwiazd, które Telewizja Polska zaprosiła do występu w Zakopanem. Pierwotnie na sylwestrowej scenie Dwójki miała zaśpiewać Mel C - wokalistka odwołała jednak przyjazd do Polski, tłumacząc swą decyzję rozbieżnością światopoglądową na temat grup, które wspiera. Stacja w opublikowanym niedługo później oświadczeniu twierdziła zaś, że rezygnacja artystki nastąpiła "pod naciskiem internetowych komentarzy". Od początku pojawiały się jednak doniesienia, że była Spicetka wcale nie miała być największą gwiazdą sylwestrowego koncertu TVP.

Black Eyed Peas wystąpi na Sylwestrze Marzeń TVP

Niedawno jako pierwsi informowaliśmy, że Telewizja Polska zaprosiła do Zakopanego grupę Black Eyed Peas. Za występ mieli otrzymać propozycję zawrotnej stawki w wysokości miliona dolarów. W piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" stacja oficjalnie potwierdziła, że amerykański zespół pojawi się na scenie Sylwestra Marzeń. Wraz z muzykami ma także wystąpić Sara James, dla której będzie to już kolejne spotkanie ze znanym zespołem - wcześniej razem pojawili się w finale "America's Got Talent". Według informacji Plejady, słynne trio w czwartek przybyło do Polski, a po wylądowaniu w Krakowie od razu ruszyło do Zakopanego.

Wieści o występie Black Eyed Peas w Zakopanem już zdążyły odbić się szerokim echem wśród internautów. Jeszcze w obliczu wcześniejszych doniesień na temat koncertu grupy w Polsce, na ich instagramowym profilu zaroiło się od komentarzy polskich użytkowników. Po oficjalnym ogłoszeniu TVP, pod postami zespołu pojawiło się jeszcze więcej wpisów Polaków. Choć wielu było zachwyconych, że grupa pojawi się na scenie sylwestrowego koncertu Telewizji Polskiej, nie zabrakło także nieco mniej entuzjastycznych komentarzy.

Internauci komentują występ Black Eyed Peas w Polsce

Na instagramowym profilu Black Eyed Peas pojawiło się wiele komentarzy polskich internautów, którzy wyraźnie nie byli zadowoleni z wieści, że grupa zamierza wystąpić na Sylwestrze TVP. Wielu użytkowników apelowało do muzyków, by ci przemyśleli kwestię pojawienia się na koncercie stacji. Niektórzy wspominali również o odwołaniu przyjazdu do Polski przez Mel C.

Nie wiecie, dlaczego Mel C zdecydowała się nie występować na tej imprezie?; Przemyślcie to jeszcze raz. Lepiej stracić pieniądze niż stracić dobre imię w oczach fanów; Mel C podjęła dobrą decyzję, wy nie; Nie występujcie w TVP, na litość boską!; Poczytajcie, dlaczego Mel C zrezygnowała z tego wydarzenia; Jestem rozczarowana, myślałam, że wiecie, czym jest miłość. Mel C podjęła dobrą decyzję; - możemy przeczytać w komentarzach pod postami Black Eyed Peas.

Sporo użytkowników nie ukrywało jednak podekscytowania zbliżającym się sylwestrowym koncertem z udziałem Black Eyed Peas i na oficjalnym instagramowym profilu grupy witało ich w Polsce.

Nie mogę się doczekać, by posłuchać was na sylwestra w Polsce; Gratulacje, witamy Was w Zakopanem; To świetna wiadomość, że zagracie koncert w Zakopanem w Polsce; Nie mogę się doczekać, by zobaczyć was w Zakopanem; To cud, spełnienie marzeń; Witamy w Polsce - pisali inni internauci.

