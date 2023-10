Internauci WYPOMINAJĄ Caroline Derpienski występ w filmie Teamu X. Tak się broni: "To takie niesamowite wydorośleć i poznać MĘŻA w USA"

Gosc 43 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

To czy ktos ma akcent zalezy rowniez od tego w jakich kregach sie obracamy. Jezeli ktos sie obraca wsrod Polakow to normalne ze nawet po 20 latach mowi plynnie po Polsku. Z kolei osoby ktore obcuja z mieszkancami danego kraju non stop zaczynaja po jakims czasie szukac slow po polsku, zdarzy sie ze zle odmienia czasownik... no ale wiadomo ze nie po kilku latach. Nie wiem jak trzeba sie od ojczystego jezyka odciac, nie rozmawiac z rodzina zeby miec silny akcent po bardzo krotkim czasie... pani karolina sie kreuje, wiadomo.