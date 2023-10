Zdegustowana Caroline Derpienski wspomina współpracę ze Stuu: "Dałam się namówić na wystąpienie w ich PATOLOGII"

Danusia Kucha... 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

Dziś obserwowałam na skwerku pod podstawówka 13 może 14 letnie dziewczynki rozmawiały o klasówce z fizyki i na ławce nagrywały TicToki....Bluzki z dekoltem do pępka, pełen makijaż i tpisy w neonowych kolorach. Telefon ustawiony na ławce włączona jakaś muzyka i one pląsające i robiące wygrane seksualne pozy.... Owszem dorosły facet podrywający czy uprawiający sex z nastolatką w tym wieku to degenerat i stręczyciel nieletnich ale tak szczerze jakby tak wyglądająca u tak zachowająca się osoba powiedziała że ma 17 lat to można by się oszukać. I teraz co idziesz na randkę, zapraszasz na imprezę i mówisz "weź mi pokaż legitymację szkolną"? Przecież Logiczne że żaden facet tak nie robi fajna, młoda, wyzywająca i chętna to zakłada że powyżej 15 r.zycia a jak jeszcze jest znanym gościem z internetu na którego dziewczyny lecą jak muchy to wybiera przebiera i się nie zastanawia bo one wszystkie są chętne nie ważne czy mają 12 czy 13 czy więcej lat. I teraz tak się zastanawiam kto pozwoala takim dziewczynkom w taki sposób wyglądać. W piątek o 12.30 w pełnym makijażu, w wyzywającym stroju z pazurami w szpic zaraz po lekcjach....Ja rozumiem wolność wyboru, liberalne wychowanie i możliwość wyrażania siebie ale jeśli rodzice uważają że to wszystko jest powodem żeby dziewczynka w 6 czy 7 klasie podstawówki tak się nosiła do szkoły to chyba coś tu nie gra. Bo to już nie jest wolność a seksualizowanie dziecka i rodzice przykrywając się swobodami i nowoczesnością na to pozwalają....