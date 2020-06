Internauci wyśmiewają "markową" stylizację Patryka Vegi: "Pan reżyser wygląda jak JANUSZ LOKOWANIA PRODUKTU" (FOTO)

Oprócz Królikowskiego reżyser swoim zwyczajem zaprosił do projektu kilka innych gwiazd z tak zwanej "stajni Vegi", w tym Katarzynę Warnke i Piotra Stramowskiego. W ramach podgrzania atmosfery wokół kontrowersyjnego obrazu, opowiadającego o aferze podkarpackiej, ekipa filmu stara się promować produkcję na różne sposoby. Podczas gdy Patryk nęci potencjalnych widzów opowieściami o gorących scenach seksu, które zostaną ukazane w Pętli, główna gwiazda filmu ogranicza się do publikowania zdjęć z kolegami z planu. We wtorek na profilu instagramowym Antka pojawiło się zdjęcie z Warnke i Vegą, pod którym aktor napisał tylko "coming soon". Co ciekawe, bardziej niż zbliżającą się premierą internauci zainteresowali się krzykliwą stylizacją Patryka, która składała się z t-shirtu Moschino za 550 złotych, cekinowej kurtki, czapki z daszkiem Balmain za 1100 złotych oraz paska Dolce & Gabbana za 1400 złotych.