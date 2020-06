Nieustraszony Patryk Vega ujawni SEKSTAŚMY Z UDZIAŁEM POLITYKÓW I GWIAZD! "Mamy grube historie"

Okazuje się, że Vega nie zamierza zamartwiać się nieuniknionymi pozwami. Uważa, że przedstawione w Pętli fakty mówią same za siebie.

Prawda boli, więc jeśli opowiadasz coś, co jest oparte na faktach, a tam mamy grube historie, chociażby śmierć Dawida "Cygana" Kosteckiego, która oficjalnie została zakwalifikowana jako samobójstwo, to jest nieuniknione, że taki film musi dotknąć ludzi, więc ja się z tymi procesami godzę, że one mogą ewentualnie nastąpić - zapewnia niestrudzony twórca. Uważam, że mam tak silny materiał dowodowy i tyle rzeczy popartych faktami, że nie boję się takiej konfrontacji…