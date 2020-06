Wakacyjny Patryk Vega straszy premierą kolejnego filmu: "Wracamy do życia, WRACAMY DO KIN"

Patryk Vega to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich reżyserów. Czy tego chcemy, czy nie, jego filmy budzą ogromne emocje i zachęcają tysiące osób do udania się do kina na seans. Z tego też powodu kontrowersyjny twórca produkuje niemal taśmowo kolejne "hity", do których zaprasza znane z mediów twarze.





Nikt chyba nie miał wątpliwości, że Patryk Vega ma dość ambitne plany na przyszłość. Co prawda na drodze stanęła mu swego czasu pandemia koronawirusa, jednak uparcie kontynuował zdjęcia, nawet kosztem narażenia swojej ekipy na zachorowanie na COVID-19. Swoją decyzję tłumaczył tym, że pomagał mu w tym sam Bóg, więc w sumie nie ma problemu.





Teraz gdy rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce nieco zwolniło, Patryk Vega już planuje szeroko pojęty powrót do rzeczywistości. Na Instagramie kontrowersyjnego reżysera pojawiła się właśnie "zapowiedź zapowiedzi" kolejnej produkcji, tym razem zatytułowanej Pętla. Więcej szczegółów mamy poznać już w środę.





Cześć, tu Patryk Vega, wracamy do życia, wracamy do kin. Już jutro o 9 rano zaprezentuję Wam zwiastun mojego nowego filmu, "Pętla" - grozi na nagraniu odziany w wakacyjny strój Vega.





Warto w tym miejscu wspomnieć, że Patryk Vega zarobił tylko na kilku ostatnich filmach ponad 5 milionów złotych. Ma też w planach parę nowych produkcji, które mają się ukazać na przestrzeni najbliższych miesięcy. O sprawie informował portal Wirtualne Media.





