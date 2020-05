Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza... ZAGRAŁA U PATRYKA VEGI! Znieczulała Janusza Chabiora: "BARDZO FAJNA PRZYGODA!"

Jak się jednak okazuje, walka o przeprowadzkę do Pałacu Prezydenckiego to nie pierwszy raz, kiedy specjalistka od śnieżnobiałego uśmiechu miała przyjemność zabłysnąć w ogólnokrajowych mediach. Sześć lat temu wystąpiła bowiem na wielkim ekranie, grając epizod... w filmie Służby specjalne w reżyserii Patryka Vegi .

To raczej mało oczywisty debiut, jak na małżonkę szanowanego polityka. Pani Paulina zastrzega jednak, że trafiła przed kamery kontrowersyjnego reżysera raczej z przypadku , a jej rola wcale nie była znacząca.

Wzięłam udział w tym filmie, ponieważ scena u dentysty była kręcona w klinice, w której pracuję . Nie ukrywam, że była to bardzo fajna przygoda , ale jednak swojej roli życiowej nie widzę jako aktorka i jestem przywiązana i wierna swojemu zawodowi - wyznała w rozmowie z serwisem Plotek.pl

Co ciekawe, ukochana Władysława Kosiniaka-Kamysza zdradziła, że osoby występujące w dziełach Vegi są niespecjalnie przygotowywane do wystąpienia przed kamerą. Tak przynajmniej było w jej przypadku.

Nie było żadnych przygotowań. Znałam tylko datę. I szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, że wystąpię w tym filmie, tylko wtedy mnie poproszono, czy zgodzę się udzielić swojego wizerunku. Chodziło o to, żebym obsłużyła aparaturę do tlenku azotu, tak zwanego "głupiego jasia". Powiedziałam, że nie ma problemu i tym sposobem zagrałam w filmie. Było to dla mnie duże pozytywne zaskoczenie, bo nawet nie wiedziałam, że będę pokazana na ekranie - przyznała serwisowi plotek.pl