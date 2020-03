Patryk Vega nie przejął się epidemią? Na planie jego nowego filmu praca wre

Nina 26 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

A co to da ze będziemy siedzieć w domu ,w sklepie są zaraz i,w aptece wszędzie? Ktoś jest chory łagodnie siedzi w domu ,jego rodzina też ma kwarantanna bo na pewno też to już ma i co ? Ktoś musi iść do sklepu bo przecież obcy człowiek nie zrobi zakupów i nie przyniesie albo rząd też tego nie zrobi? I tak się zarazaja wszyscy, połowa nie ma objawów,coraz bardziej zaczynam myśleć, ze i tak się nie da od tego uchronić,może gdyby wszyscy nosili maseczki A sklepy i wózki były codziennie dezynfekowali A tak to tylko ciut to spowolnimy ale nie uchronił się od tego