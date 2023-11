Internauci zaczęli OBRAŻAĆ partnerkę Marcina Hakiela. Kobieta nie wytrzymała: "BRAK EMPATII" (FOTO)

Ala 19 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Nie rozumiem po co tego osobnika pokazujecie . Jest szarym człowiekiem, właściwie nikim. A ta kobieta z dużą głową i koslawymi nogami to w ogóle kto to? Czy tylko wiadomo , że śpią ze soba? Czy odkryła jakiś nowoczesny lek lub coś równie istotnego d l a ludzi? To ludzie beż znaczenia więc po co te wypociny?