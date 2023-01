Internauci zarzucają Tomaszowi Kammelowi KŁAMSTWO i HIPOKRYZJĘ, a także wieszczą koniec pracy w TVP. Prezenter odpowiada

tylko tyle 10 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

jak ktoś chce popierać lgbt to niech sobie popiera, ale w swoim domu , publiczne namawianie innych ludzi do takich przekonań jest nie do przyjęcia , inni ludzie też mają prawo do swoich preferencji , i żadne gwiazdy i niby gwiazdy mnie nie przekonają do lgbt i niech sobie założą 1000 opasek i wygłoszą milion deklaracji to tylko są ich preferencje ,nie innych ludzi i może czas to wreszcie pojąć ,ja ich nie namawiam do swoich preferencji i oni też innych do tego niech nie namawiają , niech sami się wypinają