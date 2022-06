Internauci zażenowani relacją Piotra Gąsowskiego z lotniska: "ALE BURAK Z PANA, WSTYD I OBCIACH"

KamilA 23 min. temu zgłoś do moderacji 64 6 Odpowiedz

Ja już nie mam siły z tym nierobem, moim mężem Mychą. Córka ma jakąś czerwoną, dziwną wysypkę. Wczoraj byłam z nią wieczorem u lekarza, stwierdził alergię na roztocza i dał leki. W związku z tym, że była już późna godzina, apteki były nieczynne. Dzisiaj rano wstawiłam pranie i powiedziałam mężowi, żeby poszedł do apteki wykupił leki, a on powiedział, że nie wyjdzie, bo jest za gorąco i on jest zmęczony. I poszedł do swojego pokoju, bo ma pracę zdalną od trzech miesięcy i siedzi od 8:00 do 20:00. Kompletnie nic go nie interesuje. Co wchodzę do jego pokoju, to zawsze jest jedna tabelka na komputerze i denerwuje się, bo pracuję. Koleżanki mi mówią, że on nie ma żadnej pracy zdalnej, bo trzy miesiące zdalnie bez przerwy się nie pracuje. Po resztą co to za ojciec jest, który nie chce iść do apteki po drugiej stronie ulicy, wykupić leki z recepty, bo jest za gorąco i jest zmęczony. Ale w weekend do mamusi do Sosnowca pojedzie i nie powie, że jest za gorąco. Co ja mam z nim robić? Rozwieść się? Powiedział, że jak się z nim rozwiodę, to on ma takiego prawnika, że zabierze mi dzieci, a mnie wyśle do wariatkowa.