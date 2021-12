Internauci zniesmaczeni koncertem "Murem za polskim mundurem": "Koszmar i ŻENADA"

Lll 1 godz. temu zgłoś do moderacji 354 50 Odpowiedz

To prawda. Zażenowanie czułam jak widziałam to disco ... Ludzie zamarzają. I ok ja szanuję mundurowych i dobrze że strzegą tych granic nawet ale po co ten koncert... i jeszcze taka muzyka - jak już to trzeba było im koncert symfoniczny zadedykować (muzyka bardziej adekwatna do okoliczności)