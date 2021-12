Na koncercie "#Murem za Polskim Mundurem" wystąpi zespół... Las Ketchup. Jak dziś wyglądają autorki hitu "Asereje"?

Aga 29 min. temu zgłoś do moderacji 40 1 Odpowiedz

Abstrachujac od tego co myślę na temat tego co się dzieje na granicy to trzeba mieć tupet żeby wywalać pieniądze podatników na koncert. Co tym żołnierzom po koncercie. Te wszystkie gwiazdy powinny solidarnie powiedzieć Kurskiemu żeby się cmoknal a pieniądze przekazał tym którzy ich potrzebują.