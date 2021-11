Karolina Pajączkowska została GWIAZDĄ TVP World. Nowa stacja nadaje tylko w Europie, ale Kurski już chce na nią pieniędzy...

Plan 28 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

To może Polacy złoża się na program który będzie miedzynarodowo pokazywał jak piSS naprawdę działa, i ze już dawno w propagandzie przebił komune ktora ma we krwi a ich wódz myli nawet buty i każdy nim manipuluje jak chce, ze to państwo z dykty i socjalu które idzie w kierunku krajów wyzaniowych 3 świata-katotalibanu. W ktorym rząd oddał w łapy faszystów tak ważne święto narodowe, w kraju w którym z rak takich jak oni zginęło mln Polaków. Gdzie Zaraz za wojskiem szło ONR! I jeszcze się na Piłsudskiego powoływali, a przecież on zdelegalizował tych faszystów, zdelegalizował i to po kilku miesiącach polskich faszystów ONR, a teraz tacy ida nawet się nie ukrywając w pierwszej linii marszu niepodległości i dostają mln od rzadu żeby rośli w sile. W którym Bakiewicz dostaje cieplutkie miejsce w kościółku u samego ojca złodzieja.